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05:05, 6 января 2025Культура

Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус», на которую был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом сообщает CBS News.

Артисту прочили награду за участие в фильме «Анора». Приз достался Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль». За победу в этой номинации боролись также актеры Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков. В «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

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