Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус», на которую был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом сообщает CBS News.

Артисту прочили награду за участие в фильме «Анора». Приз достался Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль». За победу в этой номинации боролись также актеры Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков. В «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.