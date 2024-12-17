Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

Критики издания IndieWire признали «Анору» лучшим фильмом года

Картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. Полный список из 10 лучших лент опубликован на сайте издания. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.

В «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. На втором месте рейтинга расположился «Бруталист» Брэди Корбета, а замкнул тройку фильм «Мальчишки из "Никеля"» — экранизация нашумевшего бестселлера писателя Колсона Уайтхеда.

Также в десятке лучших оказались «Все, что нам кажется светом», «Претенденты», «Я видел свечение телевизора», «Cубстанция», «Дюна: Часть вторая», «Не ждите слишком многого от конца света» и «Суровая правда».

Ранее «Анора» стала лауреатом Каннского кинофестиваля, а также получила номинации на другие самые престижные премии мира, включая «Оскар».