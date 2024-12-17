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14:20, 17 декабря 2024Культура

Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

Критики издания IndieWire признали «Анору» лучшим фильмом года
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Анора»

Картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. Полный список из 10 лучших лент опубликован на сайте издания. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.

В «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. На втором месте рейтинга расположился «Бруталист» Брэди Корбета, а замкнул тройку фильм «Мальчишки из "Никеля"» — экранизация нашумевшего бестселлера писателя Колсона Уайтхеда.

Также в десятке лучших оказались «Все, что нам кажется светом», «Претенденты», «Я видел свечение телевизора», «Cубстанция», «Дюна: Часть вторая», «Не ждите слишком многого от конца света» и «Суровая правда».

Ранее «Анора» стала лауреатом Каннского кинофестиваля, а также получила номинации на другие самые престижные премии мира, включая «Оскар».

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