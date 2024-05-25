Фильм с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В фильме снялись такие российские актеры, как Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Ранее на Каннском кинофестивале зрители аплодировали фильму «Анора» в течение семи с половиной минут. Отмечается, что овации были и во время показа картины.