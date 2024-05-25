Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:11, 25 мая 2024Культура

Фильм с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В фильме снялись такие российские актеры, как Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Ранее на Каннском кинофестивале зрители аплодировали фильму «Анора» в течение семи с половиной минут. Отмечается, что овации были и во время показа картины.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ударом в случае применения ядерного оружия на Украине

      «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда Семака взяла титул в тяжелой борьбе с «Краснодаром» и «Динамо»

      Байден вновь оскорбил Путина

      Италия выступила против предложения разрешить ВСУ удары по России оружием НАТО

      Стало известно о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого

      На подлете к Белгороду ПВО сбила 15 целей

      В Белгороде после обстрела ВСУ погибла мирная жительница

      Фильм с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

      В Британии заявили о предстоящей крупнейшей битве между Россией и Украиной

      Девочка пострадала при еще одной атаке ВСУ на Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше