Фильм с российскими актерами сорвал семиминутные овации в Каннах

Зрители аплодировали 7,5 минуты фильму «Анора» на Каннском кинофестивале

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров заслужил семиминутные овации на Каннском кинофестивале. Об этом пишет Variety.

В центре сюжета картины история молодой секс-работницы из Бруклина по имени Анора. Героине удается выйти замуж за сына российского олигарха, однако родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В фильме снялись такие российские актеры, как Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

По данным издания, зрители аплодировали фильму в течение семи с половиной минут. Овации были и во время показа картины.

В сентябре фильм режиссера Софии Копполы о жене певца Элвиса Пресли «Присцилла» заслужил семиминутные овации на Венецианском кинофестивале.