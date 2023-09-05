Фильм о жене Элвиса Пресли сорвал семиминутные овации в Венеции

Фильм «Присцилла» сорвал семиминутные овации в Венеции

Фильм режиссера Софии Копполы о жене певца Элвиса Пресли «Присцилла» заслужил семиминутные овации на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет Deadline.

Картина основана на мемуарах единственной жены музыканты Присциллы Пресли «Элвис и я». Сама Пресли была на показе и поблагодарила публику за теплый прием фильма. Также на премьере присутствовали Коппола и исполнители главных ролей Кейли Спэни и Джейкоб Элорди. Отмечается, что их присутствие было согласовано с Гильдией киноактеров США.

В 2022 году стало известно, что звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграет Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы. Коппола выступила не только режиссером, но и сценаристом, а также продюсером ленты.