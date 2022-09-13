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Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграет Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы

Австралийский актер Джейкоб Элорди сыграет Элвиса Пресли в фильме «Присцилла»
Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Австралийский актер, звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди сыграет певца Элвиса Пресли в фильме «Присцилла». Об этом сообщает Variety.

Картина Софии Копполы будет основана на мемуарах единственной жены музыканты Присциллы Пресли «Элвис и я». Ее роль исполнит Кэйли Спэни. Съемки начнутся в ближайшее время в Торонто.

Коппола выступит не только режиссером, но и сценаристом, а также продюсером ленты. Компания A24 будет продвигать проект в Северной Америке, а Vision Distribution занимается распространением в Италии. Дата премьеры пока не сообщается.

24 июня состоялась мировая премьера фильма о певце «Элвис» База Лурмана. В нем речь идет о жизни и музыкальной карьере Пресли, а также о его непростых отношениях с менеджером Томом Паркером. В ленте снялись Остин Батлер, Оливия ДеДжонг, Люк Брейси и Ричард Роксбург.

Фильм собрал в мировом прокате 269,7 миллиона долларов и стал вторым самым кассовым музыкальным байопиком. Из биографических лент о музыкантах «Элвиса» обогнала лишь вышедшая в 2018 году «Богемская рапсодия».

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Марина Погосян
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