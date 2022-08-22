«Элвис» стал вторым самым кассовым музыкальным байопиком после «Богемской рапсодии»

«Элвис» База Лурмана собрал в мировом прокате 269,7 миллиона долларов и стал вторым самым кассовым музыкальным байопиком. Об этом сообщает Collider.

Из биографических лент о музыкантах «Элвиса» обогнала лишь вышедшая в 2018 году «Богемская рапсодия». Фильм рассказывает историю жизни фронтмена рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Исполнивший эту роль Рами Малек получил за свою работу «Оскар».

В «Элвисе» речь идет о жизни и музыкальной карьере Пресли, а также о его непростых отношениях с менеджером Томом Паркером. В ленте снялись Остин Батлер, Оливия ДеДжонг, Люк Брейси и Ричард Роксбург. Мировая премьера состоялась 24 июня.

Ранее режиссер Баз Лурман рассказал, что семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце. Во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале кинематографист отметил, что самым важным для него был отзыв единственной жены музыканта Присциллы Пресли. По словам Лурмана, она написала ему и призналась, что ей очень понравилась игра исполнителя главной роли Остина Батлера.