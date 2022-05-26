Режиссер Лурман рассказал, что семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце

Австралийский режиссер Баз Лурман рассказал, что семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце. Об этом сообщает Deadline.

Во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале кинематографист отметил, что самым важным для него был отзыв единственной жены музыканта Присциллы Пресли. По словам Лурмана, она написала ему и призналась, что ей очень понравилась игра исполнителя главной роли Остина Батлера.

«Я просто не была к этому готова. Каждый вздох Остина, каждое движение, его дух, его человечность. Если бы мой муж был жив, он посмотрел бы ему в глаза и сказал: "Как ты смеешь? Ты — это я"», — процитировал Присциллу Пресли Лурман.

Режиссер добавил, что фильмом остались довольны и другие родственники певца: дочь Лиза Мари и внучка Райли Кио.

В феврале был опубликован первый трейлер фильма «Элвис». Байопик расскажет о жизни и музыкальной карьере Пресли, а также о его непростых отношениях с менеджером Томом Паркером. Помимо Батлера в ленте снялись Оливия ДеДжонг, Люк Брейси и Ричард Роксбург.