Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце

Режиссер Лурман рассказал, что семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце
Элвис Пресли

Элвис Пресли. Фото: Starstock / Photoshot / Globallookpress.com

Австралийский режиссер Баз Лурман рассказал, что семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце. Об этом сообщает Deadline.

Во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале кинематографист отметил, что самым важным для него был отзыв единственной жены музыканта Присциллы Пресли. По словам Лурмана, она написала ему и призналась, что ей очень понравилась игра исполнителя главной роли Остина Батлера.

«Я просто не была к этому готова. Каждый вздох Остина, каждое движение, его дух, его человечность. Если бы мой муж был жив, он посмотрел бы ему в глаза и сказал: "Как ты смеешь? Ты — это я"», — процитировал Присциллу Пресли Лурман.

Режиссер добавил, что фильмом остались довольны и другие родственники певца: дочь Лиза Мари и внучка Райли Кио.

В феврале был опубликован первый трейлер фильма «Элвис». Байопик расскажет о жизни и музыкальной карьере Пресли, а также о его непростых отношениях с менеджером Томом Паркером. Помимо Батлера в ленте снялись Оливия ДеДжонг, Люк Брейси и Ричард Роксбург.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Лукашенко поручил создать оперативное командование на украинском направлении
В Госдуме высказались о вероятности блокировки YouTube
Вяльбе прокомментировала поражение на выборах в совет FIS
Прокуратура обжалует решение суда о домашнем аресте Додона
Медведев заявил о «выдающейся бюрократии» в России
Оценена вероятность суда из-за старых рецептов в обновленном «Макдоналдс»
Глава Приднестровья отправил правительство в отставку
Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце
Додон назвал уголовное дело против него заказом Санду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.