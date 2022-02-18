Вышел первый трейлер байопика об Элвисе Пресли от режиссера «Мулен Руж»

Опубликован первый трейлер фильма «Элвис» о жизни легендарного американского музыканта. Дебютный ролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии Warner Bros. Pictures.

Байопик расскажет о жизни и музыкальной карьере Элвиса Пресли, а также о его непростых отношений с менеджером Томом Паркером. Заглавную роль в биографической картине исполнил 30-летний актер Остин Батлер, известный по «Дневникам Кэрри» и «Однажды в... Голливуде». Антрепренера короля рок-н-ролла сыграл двукратный лауреат «Оскара» Том Хэнкс.

В актерском составе также заявлены Оливия ДеДжонг, Люк Брейси, Ричард Роксбург и другие. Режиссером выступил Баз Лурман, снявший «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж». Сценарий для картины был написан Лурманом совместно с Крэйгом Пирсом и Сэмом Бромеллом.

В мировой прокат фильм выйдет 24 июня. Российская премьера состоится 14 июля.