Люди во всем мире стали выглядеть одинаково. Как интернет отучил нас одеваться стильно?

Буквально пять лет назад пользователи соцсетей с удивлением и радостью наблюдали за тем, как TikTok делает модной любую одежду, даря полную свободу для творчества. Однако это оказалось иллюзией: микротренды возникают и исчезают с такой скоростью, что купленная сегодня дорогая вещь как у любимого блогера может оказаться устаревшей уже через неделю. Одежда стала не способом самовыражения, а всего лишь инструментом для создания контента, который потеряет актуальность за считаные часы. Как «коры» из соцсетей убили индивидуальный стиль — в материале «Ленты.ру».

Откуда берутся и почему так быстро уходят тренды?

«Все началось с того, что мы стали путать слова "мода" и "стиль", называя стильными любые вещи, которые вчера появились на полках магазинов или залетели в TikTok. На самом же деле они просто трендовые», — считает YouTube-блогерша Алина Мурадимова.

По ее мнению, дело не только в том, как быстро начали меняться тренды, но и в том, кто теперь является фэшн-инфлюэнсерами. Мировые бренды постоянно сотрудничают с блогерами для продвижения своей продукции. Однако зачастую они отдают предпочтение не тем из них, кто обладает уникальным стилем и особыми предпочтениями в одежде, а тем, кто любит горячие тренды.

И действительно, многие инфлюэнсеры по-прежнему выглядят привлекательно, однако поток вдохновляющих изображений в ленте, легкость онлайн-покупок и переизбыток тенденций, которые моментально подхватывают гиганты быстрой моды, изменили правила игры. Теперь потребитель сосредоточен на покупке одной, трендовой и часто очень дорогой вещи, которая заставит его почувствовать себя лучше и подарит мгновенное удовлетворение.

Мода вступила в эпоху всевозможных коров (от английского core — микростили, вокруг которых разворачиваются целые концепции) из TikTok. Раньше тенденций в сети распространялись довольно медленно и регулировалось практическими руководствами, форумами и небольшими блогами. Но с момента появления TikTok в 2019 году скорость их появления и смерти достигла пика. Office core, ballet core, slavic core и даже Adam Sandler core — простые пользователи соцсетей чувствуют себя заваленными различными микротрендами и не могут быть уверенными, что на самом деле модно, а что будет считаться устаревшим уже через неделю.

Office core Фото: @hoskelsa

Автор бестселлера о моде Big Dress Energy Шакайла Форбс-Белл объясняет, что изначально суффикс -core был связан с прогнозами трендов еще в 2013 году. Его использовали для описания вневременных тенденций, таких как normcore, — эстетики, включающей удобную, нейтральную одежду для повседневных образов. Это отличаются от макротрендов, которые обращены к широкой аудитории и чаще всего отражают определенное десятилетием.

Обычно микротренды содержат ключевой элемент — определенный оттенок цвета или деталь на одежде. Их часто задают дизайнеры или бренды. Например, cottage core наметил бренд Hill House Home, barbie core вышел из осенней коллекции Valentino PP Pink, а ballet core появился от Miu Miu 2023

«В отличие от вечных тенденций, коры не имеют устоявшихся корней в моде и скорее напоминают мемы. Они кажутся строгой униформой из конкретных вещей, которые нужно собирать и носить определенным образом, а не широким способом одеваться, основанном на какой-либо реальной субкультуре или культурном движении. Вот почему они так быстро исчезают», — объясняет явление американский эксперт моды Риан Фин.

Как найти и сохранить свой стиль в эпоху соцсетей?

«В 2006 году, когда я впервые завела блог о моде, ландшафт был совсем другим. Я познакомилась с девушками, выражавшими себя способами, которые сейчас кажутся гораздо менее распространенными. Общей нитью, которая нас объединяла, было то, что мы экспериментировали с личным стилем как коллектив. Но при этом наши гардеробы были совершенно разными — у нас не было плана создать идеальный капсульный гардероб. А еще меньше брендов поставляли товары по всему миру, что накладывало ограничения на шопинг. Быстрая мода не была таким гигантом, каким она стала сегодня», — делится воспоминаниями фэшн-инфлюэнсер Джейми Ли.

Сопротивляться тенденциям сложно, пишет колумнист GQ Крис Блэк, но именно это делали иконы моды и это единственный их шаг, которому стоит подражать. «Начните с установки границ. Не все сделано для всех. Ценить что-то и носить это — две разные вещи. Я думаю, Джейкоб Элорди отлично выглядит, неся сумочку Bottega Veneta в спортзал. Но он под два метра ростом. Это очень известный актер, и он не подчиняется нашим правилам», — говорит журналист.

В своей статье Блэк приводит несколько советов по поискам и сохранению индивидуального стиля. Во-первых, по его мнению, избежать модных ошибок поможет самоконтроль. «Если вы думаете, что это слишком, спросите надежного (и стильного) друга, который будет с вами честен. Вы можете экспериментировать, не заходя слишком далеко, и в конце концов найти то, что подходит именно вам», — рекомендует он.

Классический стиль Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Во-вторых, логотипы чаще всего являются врагами стиля. Потребители стали одержимы одеждой с кричащими лейблами, думая, что таким образом они демонстрируют окружающим свой высокий статус и хороший вкус. В действительности же выглядеть дорого можно, надевая красивую простую одежду. «Тихая роскошь была фальшивой тенденцией, порожденной людьми, которым слишком нравилось телевизионное шоу», — критикует эксперт.

Еще одна проблема, по словам Блэка, рост популярности спортивного стиля и всеобщее принятие неряшливой одежды. «В понедельник утром я иду по оживленному аэропорту с гордо поднятой головой, потому что на мне рубашка и джинсы, а окружающие меня люди надели пижамы с изображением Губки Боба смехотворный рваные толстовки с капюшоном. Возможно, мне не так комфортно, но у меня есть самоуважение», — заявляет он.

Сейчас не 1950-е. Я не предлагаю вам надевать галстук и пиджак в полет, но в реальном мире необходимо носить реальную одежду. Это поможет вам чувствовать себя лучше, увереннее — плюс вы можете пойти на обед сразу после приземления Крис Блэк колумнист GQ

Почему быть похожим на других — это хорошо?

В своей книге «Мир в огне, но мы все еще покупаем обувь», фэшн-журналист Алекс Лич утверждает, что мода стала «моментом для трансляции». Речь идет о том, что тенденции меняются так быстро, что вещи теперь — лишь часть онлайн-контента, а не предметы, которые надевают для самовыражения.

С психологической точки зрения распространение соцсетей и переход на контент в краткой форме последовательно связаны с сокращением объема внимания и ростом поиска новизны, которое ученые называют модой дефицита внимания. Чтобы набирать лайки и увеличивать вовлеченность, необходимо выглядеть определенным образом, а сделать это можно, поймав следующий микроктренд как можно раньше.

Однако это актуально только для медийных персон. Для обычного человека непохожесть на других всегда требует дополнительных усилий, причем непонятно, для чего именно ему нужно отличаться. «Во все времена люди одевались очень похоже: если мы вспомним моду конца XVIII и начала XIX веков, то поймем, что все носили одинаковые парики, корсеты, платья. Если мы посмотрим на моду 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х и так далее, то мы снова обнаружим, что все одевались одинаково. Получается, что похожесть — это важный антропологический признак для выживания человека», — приводит Мурадимова размышления психотерапевта Гузели Кутдусовной.

Стиль 1950-х Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

Все всегда одевались одинаково, но обратили мы на это внимание только сейчас из-за соцсетей Гузель Кутдусовна психолог

Рассуждая о вреде и пользе всеобщей одинаковости, она утверждает, что в целом данное явление — положительно. Как правило, необычным внешним видом обладают творческие люди и, по наблюдениям специалистки, в обществе часто плохо относятся к тем, кто сильно выделяется из толпы. «Кроме того, с точки зрения психологии, нам особенно приятны те люди, которые очень сильно похожи на нас», — подводит итог Гузель Кутдусовна.