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15:39, 1 августа 2026Бывший СССР

Украинский военный покончил с собой в военкомате

В Львовской области военнослужащий покончил с собой в военкомате
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины покончил с собой в военкомате города Мостиска Львовской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети Львовского областного военкомата.

По данным представителей комиссариата, в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. Предварительно причиной смерти назвали самоубийство.

В публикации не уточняется, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным. Какие повреждения получил военнослужащий, также неизвестно.

Ранее беженка из Красноармейска Елена рассказала об угрозах ВСУ за русский язык. Также, поделилась женщина, украинские военные неоднократно с помощью дронов атаковали дома с людьми, пытали и расстреливали горожан.

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