Беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ за русскую речь

Жительница Красноармейска рассказала, что ВСУ оскорбляли и пытали горожан

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) оскорбляли жителей Красноармейска и угрожали им расправой за беседы на русском языке. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала беженка из этого населенного пункта Елена.

По словам Елены, украинская армия буквально «цеплялась» за русский язык. «Кто на русском, допустим, общался между собой — тех оскорбляли, называли "ждунами", "москалями"», — вспоминает она. Кроме того, она слышала угрозы жизни людям, разговаривающим на русском языке.

Также, поделилась женщина, украинские военные неоднократно с помощью дронов атаковали дома с людьми, пытали и расстреливали горожан. Красноармейск в Донецкой Народной Республике перешел под контроль Вооруженных сил России в конце ноября — начале декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что ВСУ используют детей в качестве живого щита. В этом противника обвинил служащий Вооруженных сил России, старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.