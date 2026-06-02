Экономика
13:56, 2 июня 2026Экономика

Необычное применение искусственных алмазов сделало их производителей богаче

Bloomberg: Китайские производители лабораторных алмазов извлекли выгоду из бума в сфере ИИ
Дмитрий Воронин

Фото: Tahlia Doyle / Unsplash

Производители выращенных в лабораториях китайских алмазов неожиданно разбогатели, став одними из бенефициаров бума искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg.

По данным агентства, после того, как покупатели подтвердили возможность эффективного использования искусственных камней в качестве ключевого компонента для охлаждения микросхем при их выпуске, акции Zhecheng Huifeng Diamond Technology и SF Diamond подскочили за неделю на 51 и 40 процентов соответственно и продолжили расти, хотя главный индикатор фондового рынка КНР, индекс CSI 300, вырос только на процент.

Необычное применение традиционно ассоциирующихся с ювелирными изделиями синтетических драгоценных камней позволяет создавать более плотные и мощные полупроводники для ИИ, говорится в публикации. Отмечается, что указанная динамика подчеркивает стремление инвесторов найти новых лидеров в области ИИ, поскольку ресурсы на рынке аппаратного обеспечения стали дороже после резкого роста, в то время как «технология алмазного охлаждения приближается к консенсусу в отрасли».

Ранее Дженсен Хуанг — гендиректор Nvidia, самой дорогой компании мира — заявил на фоне дискуссии о том, как следует распределять прибыль от бурного развития инфраструктуры ИИ, что платит сотрудникам «столько, сколько может».

