15:04, 2 июня 2026

Религиозные фанатики приготовились к побегу из российской колонии

До 10,5 года получили трое радикалов за попытку побега из нижегородской колонии
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд вынес приговор троим заключенным за попытку побега из местной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимые признаны виновными в экстремизме, покушении на побег и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Они получили наказание сроком от 8 лет 2 месяцев до 10,5 года лишения свободы в колонии особого режима.

Следствие и суд установили, что мужчины, отбывавшие наказание в нижегородской колонии №6, вступили там в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году была запрещена Верховным судом России. Заключенные стали фанатиками, пропагандируя радикальные догматы среди осужденных.

В итоге они разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. Но им помешали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд приговорил бывших руководителей следственного изолятора №1 (СИЗО-1) к штрафам за побег осужденных за теракт.

