13:58, 2 июня 2026Наука и техника

Названы преимущества умных турелей для защиты от БПЛА

Антидроновые турели с ИИ-наведением увеличат количество «охотников за БПЛА»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»

Боевые модули с наведением на основе искусственного интеллекта (ИИ) могут работать под управлением одного человека, поэтому их внедрение позволит высвободить «охотников за дронами» для защиты других объектов. Преимущества умных антидроновых турелей назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в состав обычной мобильной огневой группы (МОГ) с пулеметами и пушками входит несколько человек. Бойцы нужны для управления прожектором, ведения огня по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), координации работы группы и управления транспортом.

«Из расчета трех-четырех человек на классический расчет для модуля с ИИ требуется всего один оператор. Таким образом можно не только кратно увеличить количество огневых групп, но и существенно расширить географию их применения», — говорится в сообщении.

Роботизированная система может автоматически обнаруживать цели, вносить необходимые поправки и сопровождать объект в сложных условиях. Оператору необходимо лишь проверить данные и разрешить открытие огня.

В мае в арсенале российской МОГ заметили зенитную установку с четырьмя авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Модуль установили в кузов бронированного грузовика «КамАЗ-4385».

