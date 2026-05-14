Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:52, 14 мая 2026Наука и техника

Российский КамАЗ получил «самую скорострельную» зенитную установку

КамАЗ российских охотников за дронами получил установку с пулеметами ГШГ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В арсенале мобильной огневой группы Вооруженных сил России заметили зенитную установку с четырьмя четырехствольными пулеметами. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

В кузове двухосного бронеавтомобиля КамАЗ-4385 разместили автоматизированную установку с авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Каждый пулемет под патрон 7,62х54 миллиметра обеспечивает темп стрельбы до 6000 выстрелов в минуту. Это делает установку российских «охотников за дронами» одной из самых скорострельных в своем классе. Высокая плотность огня обеспечивает эффективное поражение беспилотников.

Также установка получила оптико-электронную станцию. Можно допустить, что изделие вмещает тепловизионную камеру и лазерный дальномер.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В октябре компания «Лаборатория ППШ» показала крупнокалиберный пулемет КПВТ с прицельным комплексом «Кречет+». Система с элементами искусственного интеллекта позволяет автономно обнаруживать и сопровождать цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok