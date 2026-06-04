ФСБ нашла у черного копателя склад винтовок и пистолет-пулемет

На Сахалине возбудили дело в отношении местного жителя за оружие времен Второй мировой

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1970 года рождения, подозреваемого в изготовлении оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета»

По данным издания, сотрудники регионального ФСБ выяснили, что подозреваемый занимался незаконными раскопками на местах боев Второй мировой войны. Черный копатель самостоятельно восстанавливал работоспособность найденного оружия, заменяя составные части на комплектующие, приобретенные им в интернете. У него нашли десятки единиц оружия. В том числе парабеллум (самозарядный пистолет Люгера (P08), разработанный в 1900 году), винтовки, пистолеты-пулеметы.

Всего у мужчины нашли 422,8 грамма пороха, 3 короткоствольных пистолета системы "парабеллум"; 2 винтовки системы Токарева, винтовка системы Манлихера, 2 пистолета-пулемета системы "МР-38/40", пистолет ПМ и множество боеприпасов.

4 мая ФСБ, Росгвардия и МВД задержали 150 подпольных оружейников в 41 регионе России.