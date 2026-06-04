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Силовые структуры
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11:34, 4 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе глава полиции потерял должность и свободу

Под Владимиром арестовали начальника полиции Кольчугинского района по делу о взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Под Владимиром арестован начальник полиции Кольчугинского района Алексей Куликов по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Чеснок» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконное действие или бездействие без крупного размера вознаграждения»).

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после выявления фактов противоправной деятельности Куликов был уволен по дискредитирующим основаниям.

Ранее сообщалось, что Межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов арестован в Москве по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток.

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