Силуанов пообещал подставить регионам плечо

Силуанов: В июне ситуация с доходами региональных бюджетов заметно улучшилась

Бюджеты российских регионов находятся под постоянным контролем Министерства финансов России. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил руководитель этого ведомства Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие».

Министр призвал не забывать, что бюджеты регионов — это часть бюджетной системы страны и поэтому Минфин постоянно следит, как формируются и исполняются региональные бюджеты. В прошлом году, как отметил Силуанов, имело место напряжение.

«Мы видели, какой дефицит был в прошлом году», — напомнил министр и признал, что это по-прежнему вызывает беспокойство.

В частности, внимание Минфина приковано к проблемам изменения коммерческой задолженности.

«Кредиты дорогие», — констатировал Силуанов.

Однако ситуация с доходами региональных бюджетов постепенно улучшается. Это заметно, если сравнить майские и июньские данные.

«Собственные доходы консолидированных бюджетов регионов России уже не плюс 4,4 процента, а плюс 5,3 процента. Налог на прибыль не минус 3 процента (за пять месяцев), а минус 1,2», — сказал Силуанов.

Он заверил, что Минфин активно работает с теми регионами, которым нужна помощь с точки зрения финансовой устойчивости.

«Всегда подставим плечо», — пообещал он.

Ранее Силуанов рассказал, что с 2019 года расходы российского федерального бюджета выросли с 16,6 до 20 процентов в 2025 году.