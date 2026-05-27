10:34, 27 мая 2026

Силуанов заявил о небесконечности российских резервов

Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

С 2019 года расходы российского федерального бюджета выросли с 16,6 до 20,0 процента в 2025 году. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировал «Коммерсантъ».

Министр констатировал, что рост в деньгах оказался более чем в 2,3 раза. Объяснил он эту динамику внешними обстоятельствами: как пандемией коронавируса, так и санкциями.

«На все это требуются немалые ресурсы, в первую очередь бюджетные. Были задействованы накопленные в предшествующие периоды резервы. Это и ФНБ, и текущие рентные доходы (повышение базовой цены на нефть), заимствования. Благо, мы всегда аккуратно подходили к бюджету», — заверил глава Минфина.

Однако он подчеркнул, что резервы не бесконечны и в условиях глобальных трансформаций «слабину в финансах» допускать нельзя.

«Никто нам поблажек не даст», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов называл размер государственного долга России одним из самых низких среди стран «Большой двадцатки». По мнению министра важно сохранять его на безопасном уровне.

