11:36, 27 мая 2026

Захарова обрушилась на западных дипломатов из-за реакции на удар по Старобельску

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на равнодушие дипломатов, представляющих страны Запада в ООН, после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы прекрасно понимаем, как там все это устроено, что все эти марионетки, которые там представлены, это действительно марионетки. Это ж не дипломаты. Это просто зачитывающие механизмы, озвучивающие такие аппараты. Они не рассуждают, они не думают, а соответственно, они не сопереживают», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что западные страны регулярно затрагивают проблемы нарушения прав человека, однако после удара ВСУ по Старобельску не смогли даже выразить соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Ранее Захарова отчитала японских журналистов за отказ посетить место теракта в Старобельске, куда были приглашены зарубежные СМИ. Представитель МИД назвала эту ситуацию стыдной и позорной.

