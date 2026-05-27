12:36, 27 мая 2026

Названо единственное основание для приема магния

Нефролог Кирога предупредил о проблемах с сердцем из-за избытка магния
Илья Пятыго

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom  

Далеко не всем людям необходимо дополнительно принимать магний, заявил нефролог Борха Кирога. Его слова приводит издание El Confidencial.

Единственным основанием для приема магния Кирога назвал его низкий уровень в крови по результатам анализа. Дефицит этого минерала может возникнуть, к примеру, у некоторых людей с заболеваниями почек, а также при регулярном приеме препаратов, снижающих кислотность желудка, пояснил врач.

Если уровень магния в крови является нормальным, то положительных эффектов от его дополнительного приема не будет, подчеркнул специалист. Более того, может даже возникнуть избыток минерала, который приводит к серьезным проблемам с сердцем, предупредил Кирога.

Ранее врач общей практики Амир Хан рассказал о частых ошибках при приеме витаминов. Он предупредил, что различные добавки нельзя запивать кофе.

