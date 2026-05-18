Врач рассказал о частых ошибках при приеме витаминов

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач общей практики Амир Хан рассказал, какие ошибки часто допускают при приеме витаминов. Их доктор назвал изданию Daily Mirror.

В первую очередь предупредил, что витамины нельзя запивать чаем или кофе, так как эти напитки ухудшают их усвоение. По словам Хана, безопаснее запивать витамины обычной водой. При этом добавки с железом допустимо запивать апельсиновым соком, так как этот микроэлемент лучше усваивается с витамином С, уточнил доктор.

Врач также рассказал, что часто эффективность витаминных добавок снижается из-за неправильно выбранного времени приема. «Когда речь идет о добавках, время — это решающий фактор. Оно может сильно повлиять на то, как организм их усваивает», — отметил он.

Хан посоветовал принимать железо утром натощак, жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также омега-3 — во время завтрака или сразу после него. Магний он рекомендовал пить вечером, так как этот микроэлемент помогает расслабиться и лучше спать.

Еще одной частой ошибкой доктор назвал одновременный прием магния и железа. По его словам, при таком сочетании эффективность будет ниже ожидаемой. Также доктор предупредил, что витаминные добавки не являются абсолютно безвредными, поэтому принимать их нужно при необходимости и после консультации с врачом.

Ранее врачи общей практики Люси Хупер и Мохаммед Энаят заявили, что эффективнее всего сохранить хорошее здоровье помогает образ жизни. По их словам, оставаться здоровым до старости помогают сон, правильное питание, контроль стресса и спорт.

