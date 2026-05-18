Нетаньяху пророчил «коллапс Ирана после первых ударов»

Экс-глава ЦРУ Гейтс: Нетаньяху в 2009-м пророчил коллапс Ирана после ударов

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в 2009 году пророчил, что Иран ждет тотальный коллапс после первых ударов израильских союзников. Об этом рассказал бывший глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс, его цитирует в Telegram иранский телеканал Press TV.

«Он (Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») мне все это говорил в июле 2009 года. А я ему тогда ответил, что он чертовски ошибается, что он недооценивает стойкость иранцев», — заявил экс-чиновник.

По его словам, Нетаньяху пришел к такому выводу, исходя из успеха израильской операции «Опера» в 1981-м, когда был уничтожен ядерный реактор под Багдадом, и операции «Фруктовый сад» по уничтожению ядерного реактора в сирийском Дейр-эз-Зоре. В обоих случаях, отмечает Гейтс, никакого ответа противника не последовало, что и ослабило бдительность Нетаньяху.

Ранее бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон поделилась, что у Нетаньяху долгие годы была навязчивая идея развязать войну с Ираном и втянуть в нее США.