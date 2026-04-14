15:35, 14 апреля 2026Мир

Раскрыта навязчивая идея Нетаньяху

Экс-госсекретарь Клинтон: Нетаньяху годами пытался подбить США на войну с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху долгие годы была навязчивая идея развязать войну с Ираном и втянуть в нее США, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Ее цитирует в соцсети Х издание Clash Report.

«По личному опыту я знаю, как Нетаньяху пытался убедить каждого американского президента согласиться на бессрочную войну с Ираном», — рассказала бывшая дипломат.

По словам Клинтон, у нее было «множество долгих, многочасовых бесед с Нетаньяху», но каждый раз она сталкивалась с его «весьма смутным желанием что-то сделать с Ираном, не имея реальной конечной цели».

Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран были в шаге от сделки, но мир оказался сорван из-за недоверия. Американская сторона настаивала на гарантиях, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Иранцы, в свою очередь, не доверяли намерениям Соединенных Штатов.

