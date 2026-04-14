Раскрыты детали переговоров США и Ирана в Исламабаде

Reuters: Иран и США достигли соглашений на 80 % перед срывом переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммед Бакир Галибаф провели переговоры в Исламабаде, где стороны оказались в шаге от сделки, но сорвали ее из-за недоверия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американская сторона настаивала на гарантиях, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Иранцы в свою очередь не доверяли намерениям Вашингтона. Один из участников переговоров заявил, что стороны достигли 80 процентов соглашения, прежде чем натолкнулись на непреодолимые разногласия.

Переговоры проходили в напряженной и недружелюбной атмосфере. Телефоны в главном зале были запрещены, поэтому делегатам приходилось выходить в коридор для связи с руководством. К утру воскресенья обстановка немного улучшилась, появилась возможность продлить диалог, однако окончательного прорыва не случилось.

По словам американских источников, иранцы не до конца понимали, что главная цель США — заключить сделку, гарантирующую, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

В ходе переговоров США и Ирана в пакистанском Исламабаде министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи обратился к американской делегации с вопросом о доверии после февральской атаки на фоне переговоров в Женеве. При этом источники подчеркнули, что обычно сдержанный Аракчи на этот раз говорил более резко.