Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:29, 11 мая 2026Спорт

Чемпион ОИ отказался считать Овечкина идеальным кандидатом на роль депутата Госдумы

Васильев отказался считать Овечкина идеальным кандидатом на роль депутата
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о потенциальной политической карьере российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sport24.

Он отказался считать хоккеиста идеальным кандидатом на роль депутата Госдумы. «Когда спортсмен профессионально занимается своей деятельностью, он сосредоточен на физическом результате. У него нет жизненного и профессионального опыта — он никогда не работал с законами и нормативными актами», — заявил Васильев.

Бывший биатлонист отметил, что ни один спортсмен не имеет морального права идти в Госдуму сразу после завершения карьеры. По его словам, атлету нужно сначала получить жизненную и профессиональную практику.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил Третьяк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе пришли в ярость из-за слов Каллас о переговорах с Россией

    Названы главные правила безопасного загара

    В Минобороны рассказали об отражении украинских атак во время перемирия

    В России отреагировали на переброску ВСУ элитных подразделений в Харьковскую область

    Названы не принимающие пятилетние российские загранпаспорта страны

    Умер актер Майкл Пеннингтон из «Звездных войн»

    Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Белгородской области

    Британия ввела санкции против психиатрической больницы в России

    «Радио Судного дня» передало слово «головчатый»

    Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok