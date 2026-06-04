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07:30, 4 июня 2026Путешествия

Россиянка описала развлечения туристов в Турции словами «трагические прыжки со скал»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Живущая в Турции россиянка описала развлечения туристов в стране словами «трагические прыжки со скал». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Мама на море, Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Она рассказала, что с 28 мая в Турции началось «идеальное лето» с температурой от 26 до 30 градусов. На пляжи высыпали туристы, однако побережье пока не переполнено. Первое, на что обратила там внимание соотечественница — это огромное количество туристов на сапбордах. Она отметила, что ситуация похожа на «сап-манию». «На выходных мы приехали в Beach Park около 10 утра и были просто в шоке. Все море было усыпано сапами. Причем большинство спортсменов к этому времени уже успели закончить свои заплывы. Как нам рассказали, многие выходят на воду уже в 6:30 утра, пока море идеально спокойное и нет жары», — поделилась автор блога.

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Также тревел-блогерша стала свидетельницей несчастного случая, который едва не привел к трагедии. Ее муж захотел спрыгнуть со скалы в море, перед ним это сделал молодой парень, который около двадцати минут собирался с духом. После прыжка с высоты двадцати метров отдыхающие услышали его крик о помощи. «Состояние у него было тяжелым: он с трудом двигался, постоянно терял сознание и явно получил серьезные травмы при ударе о воду. Позже его забрала приехавшая скорая помощь», — пишет автор блога. По ее словам, такие случаи происходят повсеместно, а власти до сих пор не знают, как с этим бороться.

Ранее живущая в Венгрии россиянка побывала в Турции и описала местный отель словами «к такому мы в Европах не привыкли». Туристку сразу же впечатлил высокий уровень сервиса.

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