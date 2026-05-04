05:24, 4 мая 2026

Блогерша описала отель в Турции словами «к такому мы в Европах не привыкли»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Венгрии россиянка Анастасия побывала в Турции и описала местный отель словами «к такому мы в Европах не привыкли». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Девушка и ее супруг поселились в четырехзвездочной гостинице Стамбула и отдали за пять дней пребывания 500 евро (43,9 тысячи рублей). Туристку сразу впечатлил сервис, которого в отелях европейских стран практически не бывает. «Меня удивило то, что сначала на ресепшене все рассказали, дали ключи, а до комнаты нас сопровождал другой работник отеля. Он открыл для нас номер, все показал и пожелал хорошего отдыха», — отметила Анастасия.

Еще блогершу впечатлила подсветка номеров, а от одноразовых гигиенических принадлежностей она пришла в восторг. «Помимо всяких мыльных дел, нам предоставили складные зубные щетки с пастами! Я не могла оставить такую щетку — это просто находка для путешественника! Догадывалась, что такие бывают, но никогда их не видела. Абсолютно все полотенца меняли каждый день. Не было этого европейского: "Сохраним природу вместе — утремся грязным полотенцем"», — объяснила путешественница.

Также она обрадовалась тому, что ежедневно им приносили пакетики с чаем, кофе и бутылки воды, чего не было в гостинице Греции, которую россиянка посетила до этой поездки. Эмигрантку восхитил и широкий ассортимент блюд на шведском столе, и большой выбор, которого не встретишь в Европе. «Удивительный парадокс: чем беднее страна, тем более гостеприимной она является. Бедняк отдаст последнее, когда богач не даст ни капли воды бесплатно», — пришла к выводу гражданка России.

Ранее Анастасия описала Грецию фразой «такого количества людей в шубах я не видела даже в Сибири». По сообщению автора публикации, во время прогулки по греческим улицам она часто встречала женщин в шубах из искусственного меха. При этом температура воздуха варьировалась от плюс 10 до плюс 15 градусов.

