03:30, 10 апреля 2026Путешествия

Блогерша описала Грецию фразой «такого количества людей в шубах я не видела даже в Сибири»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Россиянка Анастасия побывала в Греции и описала страну фразой «такого количества людей в шубах я не видела даже в Сибири». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, во время прогулки по греческим улицам она часто встречала женщин в шубах из искусственного меха. При этом температура воздуха варьировалась от плюс 10 до плюс 15 градусов. «Я иду в свитере, а рядом со мной идет девушка, укутанная в шубу», — отметила блогерша.

Туристка обратила внимание на то, что в местном метро нет связи, а на дорогах в Афинах «все просто делают то, что хотят»: пешеходы и водители не смотрят на светофоры. «Когда машины врезаются, то водители, наорав друг на друга, разъезжаются», — объяснила Анастасия.

Также девушку возмутила грязная посуда в отеле: персонал гостиницы убирал тарелки со столов только после того, как позавтракали все постояльцы. Если прием пищи происходил на улице, то на каждом столе уже находилась посуда, но в перевернутом виде. «Видимо, чтобы не попадала грязь. Мы такое еще не видели, поэтому бросилось в глаза», — добавила путешественница.

Ранее Анастасия описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно». Гражданка России призналась, что не нашла в открытом соотечественниками маркете ни одного товара из РФ.

