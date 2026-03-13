Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

Россиянка Анастасия побывала в магазине, который в Европе открыли соотечественники, и описала его словами «цена на гречку — почти бесплатно». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что не нашла в этом маркете ни одного товара из РФ. Большая часть продукции на полках оказалась изготовлена в Болгарии, Словакии или Чехии. При этом россиянка все же обнаружила знакомые товары — овсяное печенье и гречневую крупу. «Больше всего меня поразила цена на гречку из Латвии. Всего 676 форинтов (158 рублей) за килограмм. Это же почти бесплатно! Такое нам надо. Взяли два килограмма», — написала блогерша.

Анастасия пришла к выводу, что в магазин можно приходить за определенными товарами, но набрать полную корзину там не удастся. Однако, по ее словам, возле кассы появлялись покупатели с полной тележкой товаров. Россиянка отметила, что показала ассортимент лавки в венгерском блоге, но жители страны не оценили продукцию.

«Я получила кучу комментариев, что они туда никогда не пойдут, что там все ужасного качества. Правда, один комментатор сказал правильную вещь: "Удивляют люди, которые никогда не были в магазине и говорят, что там все ужасно. В то же время они с удовольствием ходят в китайские магазины". Как точно», — поделилась гражданка России.

Ранее Анастасия описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем». Автора публикации шокировала идея медиков предложить в виде альтернативного варианта лечения хирургическую операцию.