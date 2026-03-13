Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:10, 13 марта 2026Путешествия

Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Россиянка Анастасия побывала в магазине, который в Европе открыли соотечественники, и описала его словами «цена на гречку — почти бесплатно». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что не нашла в этом маркете ни одного товара из РФ. Большая часть продукции на полках оказалась изготовлена в Болгарии, Словакии или Чехии. При этом россиянка все же обнаружила знакомые товары — овсяное печенье и гречневую крупу. «Больше всего меня поразила цена на гречку из Латвии. Всего 676 форинтов (158 рублей) за килограмм. Это же почти бесплатно! Такое нам надо. Взяли два килограмма», — написала блогерша.

Материалы по теме:
Как перестать тратить лишние деньги в магазинах и научиться экономить? Простые советы по сохранению семейного бюджета
Как перестать тратить лишние деньги в магазинах и научиться экономить?Простые советы по сохранению семейного бюджета
30 мая 2022
Как не потерять деньги из-за скачка курсов доллара и евро? Простые советы, которые помогут сохранить сбережения
Как не потерять деньги из-за скачка курсов доллара и евро?Простые советы, которые помогут сохранить сбережения
18 июня 2022

Анастасия пришла к выводу, что в магазин можно приходить за определенными товарами, но набрать полную корзину там не удастся. Однако, по ее словам, возле кассы появлялись покупатели с полной тележкой товаров. Россиянка отметила, что показала ассортимент лавки в венгерском блоге, но жители страны не оценили продукцию.

«Я получила кучу комментариев, что они туда никогда не пойдут, что там все ужасного качества. Правда, один комментатор сказал правильную вещь: "Удивляют люди, которые никогда не были в магазине и говорят, что там все ужасно. В то же время они с удовольствием ходят в китайские магазины". Как точно», — поделилась гражданка России.

Ранее Анастасия описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем». Автора публикации шокировала идея медиков предложить в виде альтернативного варианта лечения хирургическую операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Лерчек госпитализировали для химиотерапии

    Мать опознала избивавших ее сына 40 минут из-за пяти тысяч рублей

    Российский боец рассказал о тактике маскировки ВСУ в Херсоне

    Россиян предупредили о наказании за подглядывание в соседскую дверь

    Описана ситуация в районе загоревшейся после атаки ВСУ российской нефтебазы

    Россиянин выманил миллионы у матерей бойцов СВО обещанием найти сыновей

    Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ

    Москвичам рассказали о погоде в пятницу

    Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok