12:37, 1 марта 2026Путешествия

Россиянка описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Анастасия описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Блогерша несколько лет прожила в Венгрии вместе с мужем. Она поделилась, что долгое время ее беспокоили проблемы с ЖКТ. Она обратилась к местному врачу, который выписал ей лечение, но оно не помогало. Когда Анастасия поделилась ситуацией с медиками, ей вместо альтернативного варианта терапии предложили удалить орган. Это повергло россиянку в шок.

Тогда автор блога решила съездить в Россию и проконсультироваться с местными специалистами. «Все схватились за голову от предложенных решений и поделились своими вариантами, после которых мне стало легче», — вспоминает она. Анастасия позже поняла, что так живут многие европейцы — в случае проблемы с каким-либо органом они порой выбирают не лечить, а просто удалить его. «Тогда я поняла, что предлагали такое не только мне, а люди легко соглашаются. Они просто используют этот метод как решение всех проблем», — заключила россиянка.

Ранее российская блогерша, живущая в Италии, описала уровень медицины в европейской стране фразой «волосы дыбом». Девушка призналась, что ей лишний раз не хочется идти в больницу из-за того, что итальянцы рассказывают много историй о некомпетенции местных врачей.

