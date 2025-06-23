Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?

Европейские страны начали запрещать российские загранпаспорта старого образца

Для российских путешественников придумали очередное испытание: старые загранпаспорта — те самые с синим гербом и без чипа — все чаще становятся поводом для разворота на границе. Особенно на фоне новых правил, которые постепенно вводят страны Европы. Франция уже официально ограничила въезд по небиометрическим документам, и за ней, возможно, последуют другие популярные европейские государства. Нужно ли срочно бежать за новым документом — разбиралась «Лента.ру».

Какие страны не признают старые загранпаспорта?

С начала июня Франция ввела запрет на въезд по российским паспортам без биометрии, которые выдаются на 5 лет. Однако у этого правила есть исключения: лица младше 15 лет могут по-прежнему пересекать границу с документами старого образца. Кроме того, владельцы действующих шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года, смогут въехать, даже если паспорт не биометрический. Главное — виза должна быть актуальной на момент въезда.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Если с пограничниками на границе возникают споры, можно ссылаться на сайт Совета Европейского Союза. Там даны разъяснения на такой случай. А лучше всего иметь эту информацию в распечатанном виде — это облегчит жизнь, если интернета под рукой не окажется.

Среди стран, которые перестали принимать загранпаспорт старого образца с начала 2025 года, — Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Предполагается, что с 15 июля список пополнит и Латвия. Не исключено, что к ним вскоре присоединятся Бельгия, Германия или Испания, если ЕС решит унифицировать подход.

Что будет, если рискнуть и поехать со старым паспортом?

Некоторые путешественники решают ехать с небиометрическим паспортом «на авось». Но результат может быть довольно нервным. Проблемы, как правило, возникают уже на стойке регистрации на рейс: система, вероятно, выдаст, что документ не соответствует требованиям въезда.

Если же попасть в самолет все же удалось, следующее препятствие будет ждать на границе в стране прилета. Пограничник может развернуть путешественника обратно, в результате чего последний проведет сутки в транзитной зоне без права выйти даже за кофе. Вернуть деньги за билет в этом случае практически невозможно: это ошибка путешественника, а не авиакомпании.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К примеру, в начале июня пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы. По словам путешественницы по имени Наталья, они прилетели в европейский город через Ереван, но были сразу же задержаны таможенной службой. У пары изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

В результате россияне лишились брони отеля, а также билетов на следующий рейс в Милан. Супруги пытались дозвониться российскому консульству, но не смогли. В настоящее время они уже летят на родину.

Куда можно поехать с пятилетним паспортом?

Пока что паспорт старого образца не ушел в прошлое, им вполне можно пользоваться при поездках в большинство стран мира. Вот список государств, которые точно принимают небиометрические документы:

Турция — безвиз до 60 дней, паспорт любого типа;

Сербия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан — свободный въезд, никаких требований к типу паспорта;

ОАЭ — выдают визу по прилету, и тип паспорта значения не имеет;

Таиланд — виза до 60 дней онлайн, паспорт старого образца подходит;

Индия — электронная виза, старые паспорта принимаются;

Китай — по визе, без ограничений по типу паспорта;

Египет, Тунис, Иран, Куба, Мексика — проблем не возникает.

Старый паспорт пока еще «живет», но срок его актуальности стремительно сокращается. Мир становится все более цифровым, и даже границы теперь читают чипы. Лучше поменять документ до того, как он станет просто красивым сувениром.

Если нет планов ехать в ЕС в ближайшее время — можно не спешить. Но если поездка намечается, особенно в Францию или соседние страны Шенгена, — оформить биометрию стоит заранее. Очереди летом обычно растут, особенно в крупных городах, и срок изготовления может увеличиться.

Почему старые паспорта больше не в моде?

Многие туристы воспринимают новость о запрете старых загранпаспортов как очередную бюрократическую причуду. Но на самом деле у такого решения есть вполне рациональное и даже политическое обоснование.

Пятилетние паспорта не имеют чипа, биометрии, встроенной цифровой защиты. Такие документы легче подделать или использовать мошенническим способом. Для стран Европы это уязвимость: через границу может пройти человек, не совпадающий с данными в паспорте, а системы контроля не смогут это проверить. Поэтому биометрия стала стандартом безопасности в большинстве развитых стран.

Кроме того, ЕС давно работает над унифицированной системой контроля на границах — EES (Entry/Exit System), которая запускается в 2025 году. Эта система сканирует паспорта с чипом, сверяет данные с биометрией и автоматически считает дни пребывания в Шенгене. Старые паспорта банально не вписываются в эту технологическую схему — системы их «не видят».

Конечно, не обошлось и без политического подтекста. Ограничения на въезд с небиометрическими паспортами — это еще и косвенная форма визового давления в отношении россиян и граждан других стран. Разумеется, формально речь идет о безопасности. Но неформально — это инструмент, позволяющий сократить поток туристов или легально ужесточить фильтрацию въезда.

Где и как оформить новый загранпаспорт?

В России на сегодняшний день действуют две системы заграничных паспортов:

Старого образца (на 5 лет, без биометрии);

Нового образца (на 10 лет, с чипом и отпечатками пальцев).



Заявление на получение можно подать через Госуслуги — это самый быстрый и удобный способ. Либо обратиться лично — в МФЦ или МВД. Для этого понадобятся

Паспорт РФ;

Фото (в зависимости от способа подачи);

Военный билет (для мужчин);

Старый загранпаспорт — при наличии.

Госпошлина на получение паспорта нового образца (на 10 лет) составит 5 тысяч рублей (при подаче через Госуслуги — 3,5 тысячи рублей), а старого образца (на 5 лет) — 2 тысячи рублей (на Госуслугах — 1,4 тысячи рублей).

Срок изготовления — от одной недели (если подаваться по месту регистрации) до одного месяца (если в другом регионе страны).

Если человек часто путешествует или планирует поездку в Европу, разумнее сразу оформить биометрический паспорт — он не только дольше действует, но и избавляет от потенциальных проблем на границе.

Важные детали

Надо помнить: как только человек оформит новый паспорт, старая виза может стать бесполезной — ее не переносят автоматически. Поэтому, если есть открытая виза в старом паспорте, не стоит спешить его менять, пока поездка не состоялась.

Также следует постоянно мониторить информацию о странах, допускающих въезд по паспортам старого образца: список может меняться. Делать это можно на сайте МИД или консульства интересующего государства, в визовом центре, в СМИ или тематических Telegram-каналах.