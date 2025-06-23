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15:05, 23 июня 2025Путешествия

Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году

Экономист Паулаускас назвал Турцию и ОАЭ самыми удачными для поездок без визы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Экономист Станислав Паулаускас назвал россиянам, планирующим отдых заграницей, страны, в которых можно оставаться без визы. Подробностями он поделился в беседе с Life.ru.

Член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку отметил, что самыми востребованными маршрутами для отдыха за рубежом в 2025 году без пересадок являются Турция, ОАЭ, Сербия, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Казахстан. Прямые рейсы в эти страны доступны из международных аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Сочи.

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Эксперт отметил, что срок пребывания в большинстве стран списка ограничен от 30 до 180 дней. Необходимо соблюдать правила въезда, так как превышение установленного срока может грозить штрафами и депортацией. От туристов также могут потребовать предварительную бронь отеля или медицинскую страховку.

«Стоит отслеживать предложения от онлайн-сервисов бронирования и акции у туроператоров. Весной и осенью стоимость туров может снижаться на треть», — предложил россиянам Паулаускас, указав, что раннее бронирование поездок поможет сэкономить расходы на отдых.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, как российских туристов, планирующих отпуск в Европе, обманывают во время оформления виз. Он назвал самые распространенные инструменты, которые используют мошенники на онлайн-платформах для обмана доверчивых туристов.

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