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14:04, 16 июня 2025Путешествия

Назван новый способ обмана российских туристов перед отпуском в Европе

Депутат Немкин: Российских туристов обманывают во время оформления виз
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Christin Hume / Unsplash

Российских туристов, планирующих отпуск в Европе, обманывают во время оформления виз. Новые уловки мошенников в беседе с Life.ru назвал депутат Антон Немкин.

По сообщению члена комитета Госдумы по информационной политике, аферисты стали массово создавать сайты, имитирующие платформы известных компаний, которые предлагают быстро оформить визу или туристическую страховку. «Пользователю предлагается заполнить форму, оплатить услугу и ждать подтверждения, однако в реальности документы не оформляются, а деньги исчезают вместе с сайтом», — отметил Немкин.

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Для распространения информации о таких сайтах злоумышленники прибегают к контекстной рекламе или делают рассылку в мессенджерах. На платформах мошенники копируют внешний вид сайтов официальных структур, в том числе гербы, бланки заявок и отзывы туристов.

«Людей сегодня обманывают не только через взлом, но через психологическое давление, обещания простоты и скорости, особенно в таких чувствительных сферах, как международные поездки», — заявил депутат. Он отметил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди, студенты и сезонные работники, которые не умеют проверять подлинность интернет-ресурсов.

Ранее Антон Немкин предупредил россиян о массовом размещении в интернете рекламы с «горящими» турами, которые на деле оказываются мошеннической схемой для отъема денег. Также злоумышленники используют объявления о сдаче жилья на популяных курортах России.

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