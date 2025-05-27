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18:09, 27 мая 2025Путешествия

Названы актуальные способы обмана российских туристов перед отпуском

Депутат Немкин назвал особо опасной схему обмана россиян с горящими турами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Депутат Антон Немкин назвал основные уловки, используемые мошенниками для обмана россиян перед отпуском. Актуальные схемы спикер раскрыл в беседе с Life.ru.

По словам собеседника издания, особо опасны для россиян объявления в социальных сетях: мошенники массово размещают рекламу о «горящих турах», «уникальных акциях» и «дешевом отдыхе». После связи с потенциальным клиентом они забирают частичную или полную оплату тура, а затем исчезают.

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«Чаще всего граждане сталкиваются с фальшивыми турагентствами, предлагающими путевки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счет красивого сайта, отзывов, а также обещаний "все включено"», — предупредил Немкин.

Второй способ обмана — фальшивая аренда жилья. Депутат объяснил, что отдыхающие натыкаются на объявления с реальными фотографиями квартир и отелей, но после платного бронирования жилья едут на несуществующие адреса. Такая практика особенно распространена на курортах в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее российская путешественница попалась на мошеннический обман в Индонезии и раскрыла новый способ развода туристов с помощью Google-карт. Мошенник представился ей хозяином гостевого дома и попросил прислать предоплату на индонезийскую карту.

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