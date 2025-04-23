Россиянка раскрыла новый способ развода на деньги в Азии с помощью Google-карт

«Лента.ру»: Мошенники обманули россиянку с помощью Google-карт на Бали

Российская путешественница, которая попалась на мошеннический обман в Индонезии, раскрыла новый способ развода туристов на деньги с помощью Google-карт в Азии. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

29-летняя жительница из Москвы рассказала, что отдыхала с подругами на Бали и хотела забронировать жилье. Девушка открыла Google-карты, нашла подходящий гестхаус в центре района Чангу и написала в WhatsApp на номер, указанный там.

Ответивший мужчина представился хозяином объекта размещения, отправил туристке фотографии жилья, согласовал выбранные даты проживания и попросил прислать предоплату на индонезийскую карту. Россиянка перевела деньги, а когда приехала заселяться в номер спустя несколько дней, администратор сказал ей, что ее брони не существует и указанный в картах номер был ненастоящим.

«Я была просто в ужасе. Во-первых, я осталась без жилья, и мне пришлось срочно решать эту проблему, искать, у кого можно остановиться. Во-вторых, у меня украли деньги, и я чувствовала себя очень глупо. На Бали все бронируют жилье через номер на Google-картах, потому что так обычно дешевле. Я даже подумать не могла, что это может быть скамом», — поделилась эмоциями путешественница.

Она добавила, что позже пыталась связаться с мошенником в WhatsApp, но он перестал отвечать. Девушка даже написала заявление в полицию и пошла в местный банк, чтобы отменить операцию, однако это не принесло результата.

«Потом я уже заглянула в разные балийские чаты и форумы и поняла, что я такая не одна. Оказывается, в Азии это очень распространенная схема. Мошенники как-то взламывают аккаунты отелей в Google и добавляют туда неверный номер. Найти их потом нереально», — заключила туристка.

В феврале российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл самые популярные схемы обмана туристов за границей. В первую очередь, отметил он, нужно быть бдительным при выходе из аэропорта, чтобы не сесть к таксисту, который вдвое или втрое завысит цену. Также он напомнил, что в Турции и Египте незнакомец может предложить туристам бесплатную экскурсию, а затем потребовать с них деньги.