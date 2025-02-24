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07:30, 24 февраля 2025Путешествия

Российский путешественник раскрыл популярные схемы обмана туристов за границей

Алина Черненко

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл самые популярные схемы обмана туристов за границей. Своими предостережениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая точка, где мошенники поджидают туристов — аэропорт, подчеркнул автор публикации. «Выходишь из терминала, смотришь вокруг — десятки водителей с табличками, кто-то настойчиво предлагает довезти за хорошую цену. Если человек уставший с дороги, он почти всегда соглашается на первое попавшееся предложение», — пояснил он.

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Кутовой добавил, что этим часто пользуются недобросовестные водители, которые берут за проезд в два, три, а то и пять раз больше реальной цены. Чтобы этого избежать, путешественник посоветовал найти способ подключиться к интернету и использовать приложения такси, либо всегда уточнять окончательную цену до посадки.

Вторая схема обмана, популярная в Турции и Египте, — когда туристу предлагают «бесплатную» экскурсию или помощь, а потом требуют деньги за «услуги». Россиянин отметил, что путешественникам никогда не стоит соглашаться на помощь незнакомцев на улице и брать что-то из их рук бесплатно.

В Азии, Латинской Америке и даже в Европе к туристам, собирающимся посетить известные достопримечательности, может подойти человек, который будет уверять, что это место закрыто, и предлагать «альтернативу».

«Если человек соглашается, его ведут в туристическую ловушку — в магазин, на дорогую экскурсию или даже в какое-то подозрительное место, где могут заставить купить товар или еще как-то развести на деньги», — предупредил Кутовой. Чтобы не стать жертвой таких аферистов, россиянин предложил проверять информацию на официальных сайтах достопримечательностей.

В ноябре 2024 года в Турции гиды придумали новую мошенническую схему и водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии. Некоторые организации продавали туры по историческим руинам, которых на самом деле нет.

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