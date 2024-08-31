На российских туристов охотятся мошенники. Как они действуют и что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?

С каждым годом мошенники в сфере туризма становятся все более изобретательными и придумывают новые схемы обмана россиян, многие из которых годами копят или берут кредиты на долгожданный отдых. О том, как злоумышленники ловят в свои сети доверчивых туристов, планирующих путешествие, какие способы развода на деньги они применяют на популярных отечественных и зарубежных курортах и как не стать их жертвой, рассказывает «Лента.ру».

Турагент из Москвы обманула россиян на 10 миллионов рублей

В августе десятки жителей столицы остались без отпуска и денег после того, как турфирма «Вип Флаинг», в которой они бронировали путешествие, так и не выполнила свои обязательства.

По словам обманутых клиентов, владелица компании Юлия Ермошкина сама связалась с ними в начале лета и предложила выгодные условия отдыха. Туристы поверили ей, так как у предпринимательницы был солидный опыт работы в разных организациях и ведомствах.

В итоге за 12 часов до вылета Ермошкина «в грубой форме» заявила, что деньги вернуть не сможет, как и предоставить документы, подтверждающие факт оплаты. Однако все обвинения в свой адрес женщина отрицает и обещает обязательно закрыть многомиллионные долги, как только ее фирма восстановится после ковидных ограничений.

Летом 2024 года десятки россиян не улетели на море из-за обманувшего их турагента Фото: Felix / Unsplash

Но обиженные клиенты ждать не стали и написали коллективное заявление в полицию. «Мы потеряли 260 тысяч рублей кредитных денег, которые взяли, чтобы отвезти семью, детей на море отдохнуть на неделю, но, к сожалению, эти деньги у нас украла Ермошкина», — признался россиянин Алексей Мозалев.

Другой клиент турагентства, Игорь Ерастов, потратил на несуществующую поездку в Таиланд еще больше — почти 600 тысяч рублей. По предварительным данным, всего клиенты, обратившиеся в компанию Ермошкиной, потеряли около 10 миллионов рублей.

Десятки путешественников заплатили деньги, но так и не уехали на Сахалин и Курилы

Еще один крупный скандал связан с приморской турфирмой FlyTour. Жители разных регионов России, которые мечтали летом побывать на Сахалине, Курильских и Шантарских островах и запланировали отпуск еще зимой, так и не получили свои путевки.

Каждый из клиентов компании заплатил за тур около 200 тысяч рублей, купил билеты на самолет и необходимый в поездке инвентарь. Но в конце июля представитель турфирмы Сергей Мухлынин сообщил, что путешествие отменяется.

«Здравствуйте. Случилось страшное, и поездка на Шантары отменена. Вам нужно сдать билеты (если это возможно) и не выезжать в Хабаровск. Я понимаю, насколько это ужасная ситуация. Все вам будет возвращено. Прятаться или что-то подобное не собираюсь. Пока надо решить со всеми билетами. Я скоро выйду на нормальную связь и вам перезвоню и все объясню», — такое сообщение от Мухлынина пришло участникам тура

После этого мужчина на связь больше не выходил, но постоянно удалял гневные комментарии в свой адрес в соцсетях. Обманутые клиенты FlyTour, которых оказалось около 30 человек, обратились в полицию. Однако стражи правопорядка, по словам одной из пострадавших Карины Ананьевой, «не очень способствуют решению вопроса».

«Представителя компании Сергея, который с нами общался, мы найти не можем, хотя у нас есть его паспортные данные, телефоны его друзей, но никто не знает, где он. Он скрывается, но регулярно заходит в соцсети компании и чистит наши комментарии к постам. Полицейские говорят, что ищут Сергея, но нам известно, что он скрывается во Владивостоке, так как он там прописан», — рассказала россиянка.

Около 30 россиян лишились поездки на Сахалин и Курилы после того, как туроператор взял предоплату и исчез Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Ананьева добавила, что изначально турфирма не вызывала у нее никаких подозрений: она читала положительные отзывы, написанные реальными клиентами. Между тем туристка уверена, что организаторы тура заранее знали, что он не состоится.

«Мы узнали у гидов и работников турбаз, где должны были остановиться, что Сергей все бронировал, но не переводил никаких денег, хотя и продолжал собирать их с нас», — пояснила она.

Общая сумма ущерба от действий FlyTour составила миллионы рублей. Некоторые путешественники попытались оспорить операции в банках, но безуспешно.

Как избежать мошенников при покупке туров

Эксперт по туризму Майя Котляр советует россиянам при покупке туристических путевок опасаться компаний с «ударными скидками» и «выгодными ценами». По ее словам, любое отклонение от рыночной цены более чем на пять-десять процентов должно быть стоп-фактором для туриста.

Эксперты советуют россиянам при покупке туров не обольщаться слишком высокими скидками Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

«Такого в туризме не бывает, если это серьезная и уважающая себя компания. Поверьте мне на слово. Либо это агентство, работающее на минималках, лишь бы нарастить оборотку», — пояснила она.

Вторая рекомендация от эксперта — обращать внимание на репутацию турагентства, степень его известности, опыт и отзывы. Другой важный критерий при выборе компании, организующей поездку, — легитимность сделки с ней.

Договор, чеки, перевод средств на реквизиты. И никаких «с карты на карту» и наличных без чека с фискальным QR-кодом. Про «я с ними уже ездила, и все было хорошо» забудьте Майя Котляр эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel

Адвокат Алексей Панфилов, в свою очередь, отметил, что россиянам обязательно следует читать договор с турфирмой перед подписанием. По его словам, мошенническая схема состоит в том, чтобы дать туристу на подпись акт выполненных работ. Если человек подпишет такой документ, следовательно, компания уже ничего ему не должна.

На российских курортах туристам предлагают татуировки хной за несколько тысяч и «сюрприз-боксы»

В то время как часть россиян лишаются денег еще на этапе покупки путевки, другие попадаются на удочки хитрых злоумышленников уже в отпуске.

Одна из популярных схем развода на курортах Краснодарского края — сдача в аренду квартиры не от собственника. Ни о чем не подозревающие туристы находят объявление об аренде жилья в центре города или недалеко от пляжа по приятной цене, оплачивают сразу полную сумму и собираются наслаждаться отдыхом. Но на следующий день в квартиру приходит еще одна семья туристов, которая уверяет, что сняла ее накануне на этот же срок. Пока отдыхающие пытаются разобраться в ситуации и дозвониться до «хозяина», появляется настоящий собственник жилья, который сдал его тому самому человеку, который разместил объявление и пропал после получения денег. В этом случае туристам рекомендуют просить владельца показать документы на квартиру перед тем, как передать ему деньги.

Другой способ обмана в разгар сезона отпусков — татуировки хной на коже по цене настоящих. Мошенники подходят к семьям с детьми и предлагают сделать ребенку временную татуировку за 150-200 рублей. Позже оказывается, что цена была озвучена за квадратный сантиметр рисунка, и родителям выставляют счет в 10-20 тысяч рублей. Если же они отказываются платить, «татуировщики» начинают манипулировать ребенком, доводя его до слез. В таких случаях рекомендуется сразу вызывать полицию.

В Анапе злоумышленники придумали новый способ обмана туристов с помощью «сюрприз-боксов». Они предлагают гостям российского курорта купить коробку по цене от одной до трех тысяч рублей и уверяют, что содержимое бокса соответствует его стоимости. Но когда отдыхающие открывают такой «сюрприз-бокс», они обнаруживают, что призы в коробках не стоят этой суммы. При этом вернуть деньги не получается — к туристам сразу подбегают люди, которые убеждают их не провоцировать конфликт.

За границей туристов обманывают с помощью записок и браслетов

Россиянам стоит быть бдительными и во время отдыха за рубежом — там аферисты тоже соревнуются в креативности и смекалке. В июле австралийская туристка рассказала в своем видео в TikTok, что во время отдыха на греческом острове Парос она встретила женщину, которая хромала, опираясь на костыль, и просила денег. Австралийка сделала пожертвование и призналась, что на следующий день она наткнулась на «хромую» снова — на этот раз она шла нормально и несла костыль в руке. Путешественница предупредила, что подобное часто происходит в странах Европы.

«Однажды я увидел нищего без ног, и, как только приехала полиция, его ноги вылезли из ниоткуда, и он начал убегать», — рассказал один из пользователей Reddit о своем пребывании в Праге

В Европе путешественникам рекомендуют остерегаться людей, которые подходят в заведениях и протягивают рукописные записки. Пользователи Reddit предупреждают, что это может быть отвлекающим маневром, который мошенники используют для кражи ценных вещей.

Это произошло с моей подругой в кафе в Афинах. К ней подошла женщина, которая трясла запиской над столом и быстро говорила по-гречески. У подруги был телефон на столе, мошенница отвлекла ее и украла гаджет angry_llana_pants пользователь форума Reddit

Еще один распространенный способ обмана на заграничных курортах — мошенничество с браслетами. Ненужные аксессуары настойчиво надевают на запястья туристам, а потом требуют за них деньги. Пользователь Reddit с ником not_cthulhu вспомнил свою поездку в Японию, где к нему подошел человек, одетый как монах, дал браслет и сказал «несколько приятных одобрительных слов», после чего потребовал «нелепое пожертвование».

Невнимательные туристы становятся легкой добычей для мошенников Фото: Ross Sneddon / Unsplash

Особенно внимательно туристам следует распоряжаться незнакомой валютой. Автор тревел-блога «Путешествие с фотокамерой» Елена предупредила, что, например, на курортах Кубы используются несколько ее вариантов, благодаря чему мошенникам легко наживаться на туристах.

Если вам «добренький» водитель такси предлагает за 100 долларов 10 тысяч песо и говорит, что это очень выгодно, то выгодно это только для него. Не ведитесь Елена российская тревел-блогерша

Путешественница добавила, что, помимо этого, продавцы в кубинских магазинах часто завышают стоимость, поскольку ценников на товарах не бывает, а местные «помогалы» предлагают туристам всяческие услуги и даже устраивают экскурсии, а потом требуют оплаты.

