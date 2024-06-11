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18:00, 11 июня 2024Путешествия

Российским туристам раскрыли способ избежать мошенников

«Известия»: россиянам раскрыли способ избежать мошенников при бронировании тура

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Адвокат Алексей Панфилов посоветовал россиянам читать договор с турфирмой перед подписанием, поскольку в него могут внести лишние пункты при бронировании тура. Способ избежать мошенников он раскрыл в беседе с «Известиями» 11 июня.

По словам эксперта, мошенническая схема состоит в том, чтобы дать туристу на подпись акт выполненных работ. Если человек подпишет такой документ, следовательно, компания уже ничего ему не должна. Кроме того, бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, заметил Панфилов.

«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит обратиться к агенту с требованием прислать номер заявки, по которому можно проверить статус брони», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.

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      Марк Успенский
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