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18:00, 4 июня 2024Путешествия

Цены на отдых в детских лагерях России достигли исторического максимума

АТОР: цены на путевки в детские лагеря России достигли исторического максимума

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей. Главной причиной роста цен называют повышение себестоимости проживания и питания детей. Кроме того, увеличился размер оплаты труда персонала, что тоже повлияло на ценообразование.

Ранее туроператоры раскрыли российским путешественникам стоимость путевок в Грузию в пляжный сезон. Так, цена туров с размещением в отелях Грузии летом начинается от 41 тысячи рублей за семь дней.

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      Марк Успенский
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