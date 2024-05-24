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20:35, 24 мая 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость пляжных туров в Грузию летом

АТОР: цена отдыха в отелях Грузии летом начинается от 41 тысячи рублей

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Туроператоры раскрыли российским путешественникам стоимость путевок в Грузию в пляжный сезон. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, цена туров с размещением в отелях Грузии летом начинается от 41 тысячи рублей за 7 дней. Такую стоимоть предлагает четырехзвездочная гостиница New Wave. В Chveni Ezo Boutique отдых обойдется в 64,6 тысячи рублей, а в Hilton Batumi с пятью звездами — в 82,6 тысячи рублей.

«Единственный вариант "все включено", который предлагают российские туроператоры, это отель Castello Mare 5* в Кобулети (от 240 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом)», — заявили в АТОР, отмечая, что в Грузии тариф «все включено» не популярен.

Ранее стало известно, что цены на пляжные туры в Испанию летом 2024 года начинаются от 59 тысяч рублей за двоих без перелета (семь ночей в отеле «три звезды»). По данным АТОР, спрос на отдых в этой европейской стране вырос на 10-15 процентов.

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      Марк Успенский
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