Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха на пляжном курорте Европы

АТОР: летние туры в Испанию стоят от 59 тысяч рублей за двоих

Цены на пляжные туры в Испанию летом 2024 года начинаются от 59 тысяч рублей за двоих без перелета (семь ночей в отеле «три звезды»). Стоимость отдыха на этом курорте Европы раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в этом сезоне спрос на отдых в Испании вырос на 10-15 процентов. Добраться до страны туристы могут со стыковками в Стамбуле, Ереване, Белграде, Дубае, Абу-Даби, Касабланке и Баку. Авиабилеты обойдутся от 80 тысяч рублей в зависимости от длительности пересадки.

При этом недельные турпакеты с перелетом стоят от 265 тысяч рублей на двоих в трехзвездочный отель, от 289 тысяч — в четырехзвездочный и от 328 тысяч — в пятизвездочный.

Ранее россиянам раскрыли дешевые направления для пляжного отдыха в мае. В их числе оказались Абхазия, Эмираты и Турция.