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18:09, 16 мая 2024Путешествия

Россиянам раскрыли дешевые направления для пляжного отдыха

АТОР: Абхазия является самым дешевым направлением для отдыха в конце мая

Фото: Unsplash

Самым дешевым направлением для пляжного отдыха в конце мая является Абхазия. Такие данные раскрыла туристам Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «1001 Тур».

Так, путевка из Москвы в Абхазию с размещением в отеле категории «две звезды» и перелетом обойдется всего в 27,1 тысячи рублей на двоих. Также среди самых доступных зарубежных направлений оказались ОАЭ (от 79 тысяч рублей), Турция (от 86 тысяч рублей) и Хайнань (от 101 тысячи рублей).

«Таиланд, Шри-Ланка и Египет — золотая "ценовая середина", интересны и довольно низкие минимальные цены на Кубу с "все включено": сейчас она стоит почти как Египет, стоит брать», — отметили эксперты.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились на отдых в Кавказские Минеральные Воды, известные своими санаториями. Уточняется, что спрос на отдых в этом регионе страны вырос с начала года на 25 процентов.

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      Марк Успенский
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