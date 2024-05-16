Россияне массово устремились на отдых в один регион страны

АТОР: спрос на отдых в Кавминводах с начала года вырос на 25 процентов

Российские туристы массово устремились на отдых в Кавказские Минеральные Воды, известные своими санаториями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «Русский Экспресс».

Уточняется, что спрос на отдых в этом регионе страны вырос с начала года на 25 процентов. В области санаторно-курортного лечения у Кавминвод нет аналогов в России, отмечают эксперты. В настоящее время места в популярных санаториях на лето и осень еще есть, однако с каждым днем их все меньше.

«Курорты Кавминвод — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Каждый из них имеет собственный профиль лечения, что строит учитывать при выборе путевки», — заметили специалисты.

Ранее в АТОР заявили, что средняя стоимость летних туров внутри страны составляет 50-70 тысяч рублей на двоих с перелетом. По данным экспертов, самым дорогим на внутреннем рынке является санаторный отдых.