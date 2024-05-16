Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 16 мая 2024Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в один регион страны

АТОР: спрос на отдых в Кавминводах с начала года вырос на 25 процентов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские туристы массово устремились на отдых в Кавказские Минеральные Воды, известные своими санаториями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «Русский Экспресс».

Уточняется, что спрос на отдых в этом регионе страны вырос с начала года на 25 процентов. В области санаторно-курортного лечения у Кавминвод нет аналогов в России, отмечают эксперты. В настоящее время места в популярных санаториях на лето и осень еще есть, однако с каждым днем их все меньше.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где отдохнуть на море летом 2024 года: лучшие российские курорты
Где отдохнуть на море летом 2024 года:лучшие российские курорты
5 апреля 2024

«Курорты Кавминвод — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Каждый из них имеет собственный профиль лечения, что строит учитывать при выборе путевки», — заметили специалисты.

Ранее в АТОР заявили, что средняя стоимость летних туров внутри страны составляет 50-70 тысяч рублей на двоих с перелетом. По данным экспертов, самым дорогим на внутреннем рынке является санаторный отдых.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      Предотвращена новая атака на Россию со стороны Украины

      Опубликовано видео с российскими военными на въезде в Волчанск

      Макрона уличили в ядерном блефе

      Высший военный орган ЕС вновь возглавил выходец из нейтральной страны

      Сергей Зверев назвал уехавших артистов третьим сортом

      В Крыму министр не справился с работой и принял «мужское решение»

      Медведев дал совет европейским политикам после покушения на Фицо

      Осужденного за расправу над Михаилом Кругом отказались отправлять в зону СВО

      Медведев назвал неслучайным покушение на премьера Словакии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше