Россиянам раскрыли стоимость летних туров внутри страны

АТОР: средняя стоимость летних туров по России составляет 50-70 тысяч рублей

Средняя стоимость летних туров внутри страны составляет 50-70 тысяч рублей на двоих с перелетом. Такие данные россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что средняя продолжительность заездов составляет 10-12 дней. По данным экспертов, самым дорогим на внутреннем рынке является санаторный отдых. «Средний чек летней поездки в санаторий — 80-90 тысяч рублей на человека за две недели пребывания с лечением, проживанием и дорогой», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты туротрасли заявили, что отдых летом в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Уточняется, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для Адыгеи.