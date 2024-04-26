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15:02, 26 апреля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Адыгее

АТОР: летний отдых в Адыгее подорожал на 10-15 процентов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Отдых летом в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Такие данные раскрывает туристам Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом эксперты уточняют, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для Адыгеи. Так, «АльтаРио» предлагает путешественникам восьмидневное проживание на двоих от 38,5 тысячи рублей. А в туристическом комплексе «Даховская Слобода» аналогичный срок размещения обойдется от 70 тысяч рублей на двоих.

По данным специалистов, стоимость экскурсионных туров начинается от 43-63 тысяч рублей на двоих.

Ранее российская туристка побывала в Адыгее и описала отдых фразой «в бассейн — через мороз и ветер». По словам россиянки, путевки в четырехзвездочный отель обошлись ей недешево.

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