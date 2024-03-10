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17:00, 10 марта 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в Адыгее фразой «в бассейн — через мороз и ветер»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская туристка побывала в Адыгее и описала отдых фразой «в бассейн — через мороз и ветер». Своими впечатлениями от поездки она поделилась в блоге «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что решение отдохнуть зимой пришло к ней спонтанно. «Ехать решили недалеко, в горы, в хороший отель, — добавила она. — Так выбор пал на Адыгею. О гостинице "Даховская Слобода" я читала много — вот и решила съездить посмотреть».

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По словам россиянки, путевки в четырехзвездочный отель обошлись ей недешево. Выбор путешественницы пал на лучший по описанию корпус гостиницы с собственным термальным бассейном с панорамным видом, спа-зоной и двухразовым питанием по системе «шведский стол».

«Номер "делюкс" достаточно просторен, с хорошим шкафом, сейфом, зеркалами, — рассказала отдыхающая. — Ванная тоже большая, укомплектована всем необходимым. Полы везде теплые, так что в номере было душно — окна мы практически не закрывали».

Питание в гостинице разнообразное и вкусное, много фруктов и овощей. При этом россиянка пожаловалась, что добиваться открытия бассейна приходилось не единожды. «Вода в нем, конечно, изумительная по температуре, составу и консистенции, — подчеркнула она. — Попасть из бассейна в спа — это подвиг».

Туристка заявила, что, выйдя из воды на мороз и ветер, нужно спуститься по ледяным ступенькам в открытый подвал, а дальше уже зайти в спа. «Там есть сауна с солевыми вставками и красивый хаммам, душ, туалет, шезлонги и кулер», — резюмировала она.

Ранее российский путешественник побывал на Бали и раскрыл стоимость отдыха на курорте. По мнению туриста, жить на индонезийском острове недорого, если не учитывать стоимость перелета. Так, бронирование отеля на семь дней, виза и билет обошлись ему в 77 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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