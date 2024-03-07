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07:31, 7 марта 2024Путешествия

Россиянин описал отдых на Бали фразой «выгоднее, чем в Сочи»

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Российский путешественник побывал на Бали и раскрыл стоимость отдыха на курорте. Своими наблюдениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«На Бали ехать намного выгоднее, чем отдыхать в Сочи, — такой фразой описал свои впечатления россиянин. — Более интересно и разнообразно».

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По мнению туриста, жить на индонезийском острове недорого, если не учитывать стоимость перелета. Так, бронирование отеля на семь дней, виза и билет обошлись ему в 77 тысяч рублей. Еще 10,5 тысячи он заплатил за аренду скутера и шлема.

«Цены на продукты, как в России. Местные фрукты стоят в три раза дешевле», — заключил он.

Российских туристов выдворили из четырехзвездочного отеля Tijili Benoa на Бали из-за банкротства гостиницы. В итоге путешественникам пришлось срочно искать себе другое место для проживания.

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      Мария Борисова
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