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13:39, 6 марта 2024Путешествия

Россиян выдворили из отеля на популярном курорте Азии из-за его банкротства

TourDom: россиян выдворили из отеля Tijili Benoa на Бали из-за его банкротства

Фото: Unsplash

Российских туристов выдворили из четырехзвездочного отеля Tijili Benoa на Бали из-за его банкротства. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, россияне забронировали номер в гостинице на популярном курорте Азии через Booking со 2 по 9 марта. «В выходные жизнь здесь кипела, как в обычном большом отеле, — рассказала отдыхающая. — У кого-то свадьба была, на пляже праздновали день рождения. Никто нас ни о чем не предупредил».

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В понедельник, 4 марта, на улице и на всех этажах гостиницы появились объявления, в которых сообщалось, что она обанкротилась. Поначалу соотечественники не обращали внимания на вывески. Осознание того, что что-то не так, пришло к ним только вечером, когда персонал начал покидать отель.

«В отеле остались только охранники, уже, видимо, не от гостиницы, — пояснили туристы. — На все вопросы они отвечали: "Ничего не знаем, какие-то проблемы возникли". Наши завтраки пропали».

В среду, 6 марта, путешественников предупредили, что в отеле отключат электричество, и попросили выехать. Поэтому россиянам пришлось экстренно искать себе другое место для проживания. «Переехали в соседнюю гостиницу за свой счет, надеемся, что Booking компенсирует наши расходы», — добавили они.

Позже туристы получили сообщение от агрегатора, в котором его представители пообещали клиентам полный возврат денежных средств за весь период проживания в Tijili Benoa.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года россияне стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. В последний зимний месяц в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России, они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников.

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      Фариза Бацазова
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